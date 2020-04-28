Новий виток у скандалі з рестораном "Велюр": Тищенко змінив позицію

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вибачився за свої попередні слова щодо журналістів проєкту розслідувань Bihus.Info. Також він змінив свою позицію щодо карантину – тепер політик виступає за відкриття ринків, невеликих кафе, кондитерських і ресторанів.

Тищенко заявив, що правила повинні бути одні для всіх, водночас необхідним є і контроль влади. На цьому тлі він у інстаграмі звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля.

Детальніше про розслідування журналістів VIP-клієнти "Велюру" Тищенка: хто й чому відвідує ресторан нардепа попри карантин

"У ВООЗ кажуть, що послаблювати карантин рано та коронавірус – це надовго. Водночас добре розумію, що нам доведеться поступово з нього якщо і не виходити повністю, то послаблювати точно", – підкреслив політик.

Він наголосив, що потрібно вже зараз розробити чіткі правила та дозволити відкриття ринків, невеликих магазинів, кав'ярень, кондитерських, ресторанів. А забезпечувати контроль їхньої роботи має міська влада.

Сьогодні, на жаль, працює тільки великий бізнес. Середній та малий помирає. У містах на ринках торгують не тільки фермери, як прийнято вважати, – це і ФОП, і навіть невеликі компанії, часто це сімейний бізнес. Чому великі маркети працюють, збираючи в закритому приміщенні сотні людей, а ринки ми навіть не плануємо відкривати,

– зауважив він.

Якою була позиція Тищенка раніше

Зауважимо, що нардеп є власником ресторанної мережі "Наша карта". Це 4 заклади – вищезазначений "Велюр", а також "Рішельє", "Сейф" і комплекс Olmeca Plage в Гідропарку. За підрахунками експертів, середній чек на людину в ресторанах Тищенка становить 1 − 1,5 тисяч гривень.

Журналісти з’ясували, що за понад останній тиждень "Велюр" відвідували десятки високопоставлених гостей. Наразі ж в Україні триває карантин і робота ресторанів є забороненою.

Коментуючи розслідування, Тищенко заявив, що його ресторан не працює на відвідувачів. Натомість там проходять поодинокі особисті зустрічі. За словами нардепа, у "Велюрі" він зустрічається зі своїми помічниками – "з невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму щодо перетворення Києва". Також він звинуватив журналістів-розслідувачів у замовному матеріалі.

Я суворо дотримуюся карантинних заходів і є впевненим, що тільки розрив соціальної дистанції та тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції,

– заявляв політик.

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Що відомо про вихід України з карантину

27 квітня прем’єр Денис Шмигаль заявив, найімовірніше, що Україна почне виходити з карантину з 11 травня. Раніше Кабмін саме до цієї дати продовжив обмеження.

Щодо решти етапів, то вони – не прив’язані до конкретних дат, і їхній запуск залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус. Є імовірність, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно,

– додав Шмигаль.

Щоправда, зауважив очільник Кабміну, може бути два шляхи розвитку ситуації:

якщо число інфікованих знижуватиметься, не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу.

якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості хворих, то карантинні заходи знову можуть посилити.

Більше того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що продуктові ринки в Україні можуть запрацювати вже з 1 травня. Але лише за умови дотримання всіх правил безпеки – носіння масок, дотримання дистанції, дезінфекція приміщень тощо. Це питання має розглянути уряд на найближчому засіданні, яке пройде 29 квітня.

Мовиться про можливе відкриття понад 280 критих продовольчих ринків. Ці заклади забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Важливо! Станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 9 тисяч 410 випадків зараження COVID-19. На жаль, 239 осіб померли. Натомість 992 пацієнти одужали.



Карантин в Україні триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу