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      Новый поворот в скандале с рестораном "Велюр": Тищенко изменил позицию

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      Николай Тищенко
      Николай Тищенко / https://www.stb.ua/

      Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко извинился за свои предыдущие слова в отношении журналистов проекта расследований Bihus.Info. Также он изменил свою позицию относительно карантина – теперь политик выступает за открытие рынков, небольших кафе, кондитерских и ресторанов.

      Тищенко заявил, что правила должны быть одни для всех, и в то же время необходым является и контроль власти. На этом фоне он в инстаграме обратился к премьеру Дениса Шмыгалю.

      Подробнее о расследовании журналистов VIP-клиенты "Велюра" Тищенко: кто и почему посещает ресторан нардепа во время карантина

      "В ВОЗ говорят, что ослаблять карантин рано и коронавирус – это надолго. В то же время хорошо понимаю, что нам придется постепенно из него если и не выходить полностью, то ослаблять точно", – подчеркнул политик.

      Он отметил, что нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов, кафе, кондитерских, ресторанов. А обеспечивать контроль их работы должна власть.

      Сегодня, к сожалению, работает только большой бизнес. Средний и малый умирает. В городах на рынках торгуют не только фермеры, как принято считать, – это и ФЛП, а также небольшие компании, часто это семейный бизнес. Почему крупные маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать,
      – отметил он.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Обращаюсь к Премьер министру Денис Шмыгалю . В ВОЗ говорят, что ослаблять карантин рано и коронавирус это надолго. Вместе с тем хорошо понимаю, что нам придется постепенно из него если и не выходить полностью, то ослаблять точно. Нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов,кафешек , кондитерских , ресторанов ️. Городским и областным властям - обеспечить контроль их работы, согласно установленных норм и правил. Сегодня, к сожалению, работает только большой бизнес. Средний и малый умирает. В городах на рынках торгуют не только фермеры, как принято считать - это и ФЛП, и даже небольшие компании, часто это семейный бизнес. Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности закрыта? Должны быть честные правила одни и для всех. #за_карантин_без_маразмов P. s Спасибо Денису Бигусу за работу . Контроль власти необходим Делаем одно общее дело - меняем страну .

      A post shared by Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) on

      Какой была позиция Тищенко раньше

      Заметим, что нардеп является владельцем ресторанной сети "Наша карта". Это 4 учреждения – вышеупомянутый "Велюр", а также "Ришелье", "Сейф" и комплекс Olmeca Plage в Гидропарке. По подсчетам экспертов, средний чек на человека в ресторанах Тищенко составляет 1-1500 гривен.

      Журналисты выяснили, что за больше, чем последнюю неделю "Велюр" посещали десятки высокопоставленных гостей. Пока же в Украине продолжается карантин и работа ресторанов запрещена.

      Комментируя расследование, Тищенко заявил, что его ресторан не работает на посетителей. Зато там проходят одиночные личные встречи. По словам нардепа, в "Велюре" он встречается со своими помощниками – "с небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу по превращению Киева". Также он обвинил журналистов-расследователей в заказном материале.

      Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции,
      – заявлял политик.

      К теме Тищенко о скандале с рестораном "Велюр": Это своеобразный штаб

      Что известно о выходе Украины из карантина

      27 апреля премьер Денис Шмыгаль заявил, вероятнее всего, что Украина начнет выходить из карантина с 11 мая. Ранее Кабмин именно к этой дате продолжил ограничения.

      Что касается остальных этапов, то они – не привязаны к конкретным датам, и их запуск будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом. Есть вероятность, что второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно,
      – добавил Шмыгаль.

      Правда, отметил глава Кабмина, может быть два пути развития ситуации:

      • если число инфицированных будет снижаться, не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа.
      • если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества больных, то карантинные мероприятия вновь могут усилить.

      Более того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продуктовые рынки в Украине могут заработать уже с 1 мая. Но только при условии соблюдения всех правил безопасности – ношение масок, соблюдение дистанции, дезинфекция помещений и тому подобное. Этот вопрос должно рассмотреть правительство на ближайшем заседании, которое пройдет 29 апреля.

      Говорится о возможном открытии более 280 крытых продовольственных рынков. Эти учреждения обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

      Важно! По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9 410 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 239 человек скончались. Зато 992 пациента выздоровели.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Украине продлится до 11 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Николай Тищенко Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Скандал Новости политики
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