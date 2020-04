Новый поворот в скандале с рестораном "Велюр": Тищенко изменил позицию

Обращаюсь к Премьер министру Денис Шмыгалю . В ВОЗ говорят, что ослаблять карантин рано и коронавирус это надолго. Вместе с тем хорошо понимаю, что нам придется постепенно из него если и не выходить полностью, то ослаблять точно. Нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов,кафешек , кондитерских , ресторанов ️. Городским и областным властям - обеспечить контроль их работы, согласно установленных норм и правил. Сегодня, к сожалению, работает только большой бизнес. Средний и малый умирает. В городах на рынках торгуют не только фермеры, как принято считать - это и ФЛП, и даже небольшие компании, часто это семейный бизнес. Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности закрыта? Должны быть честные правила одни и для всех. #за_карантин_без_маразмов P. s Спасибо Денису Бигусу за работу . Контроль власти необходим Делаем одно общее дело - меняем страну .

