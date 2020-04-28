Новый поворот в скандале с рестораном "Велюр": Тищенко изменил позицию

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко извинился за свои предыдущие слова в отношении журналистов проекта расследований Bihus.Info. Также он изменил свою позицию относительно карантина – теперь политик выступает за открытие рынков, небольших кафе, кондитерских и ресторанов.

Тищенко заявил, что правила должны быть одни для всех, и в то же время необходым является и контроль власти. На этом фоне он в инстаграме обратился к премьеру Дениса Шмыгалю.

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"В ВОЗ говорят, что ослаблять карантин рано и коронавирус – это надолго. В то же время хорошо понимаю, что нам придется постепенно из него если и не выходить полностью, то ослаблять точно", – подчеркнул политик.

Он отметил, что нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов, кафе, кондитерских, ресторанов. А обеспечивать контроль их работы должна власть.

Сегодня, к сожалению, работает только большой бизнес. Средний и малый умирает. В городах на рынках торгуют не только фермеры, как принято считать, – это и ФЛП, а также небольшие компании, часто это семейный бизнес. Почему крупные маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать,

– отметил он.

Какой была позиция Тищенко раньше

Заметим, что нардеп является владельцем ресторанной сети "Наша карта". Это 4 учреждения – вышеупомянутый "Велюр", а также "Ришелье", "Сейф" и комплекс Olmeca Plage в Гидропарке. По подсчетам экспертов, средний чек на человека в ресторанах Тищенко составляет 1-1500 гривен.

Журналисты выяснили, что за больше, чем последнюю неделю "Велюр" посещали десятки высокопоставленных гостей. Пока же в Украине продолжается карантин и работа ресторанов запрещена.

Комментируя расследование, Тищенко заявил, что его ресторан не работает на посетителей. Зато там проходят одиночные личные встречи. По словам нардепа, в "Велюре" он встречается со своими помощниками – "с небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу по превращению Киева". Также он обвинил журналистов-расследователей в заказном материале.

Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции,

– заявлял политик.

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Что известно о выходе Украины из карантина

27 апреля премьер Денис Шмыгаль заявил, вероятнее всего, что Украина начнет выходить из карантина с 11 мая. Ранее Кабмин именно к этой дате продолжил ограничения.

Что касается остальных этапов, то они – не привязаны к конкретным датам, и их запуск будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом. Есть вероятность, что второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно,

– добавил Шмыгаль.

Правда, отметил глава Кабмина, может быть два пути развития ситуации:

если число инфицированных будет снижаться, не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа.

если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества больных, то карантинные мероприятия вновь могут усилить.

Более того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продуктовые рынки в Украине могут заработать уже с 1 мая. Но только при условии соблюдения всех правил безопасности – ношение масок, соблюдение дистанции, дезинфекция помещений и тому подобное. Этот вопрос должно рассмотреть правительство на ближайшем заседании, которое пройдет 29 апреля.

Говорится о возможном открытии более 280 крытых продовольственных рынков. Эти учреждения обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Важно! По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9 410 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 239 человек скончались. Зато 992 пациента выздоровели.



Карантин в Украине продлится до 11 мая / Инфографика 24 канала