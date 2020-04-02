Поліція прийшла з обшуками до волонтерки Бурдун: вона спілкується з Грищенком та Дугарь

Поліція провела обшук у волонтерки Марії Бурдун через справу АТОвців Владислава та Інни Грищенків. Їх підозрюють у замаху на підприємця. Окрім того, сімейство фігурує в іншій резонансній справі – вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про обшуки у своїй квартирі, а також вдома в її мами Марія Бурдун написала на своїй фейсбук-сторінці. Окрім того, відео, на якому жінка розповідає про дії поліції, поширив на своїй фейсбук-сторінці інший волонтер Євген Акастьолов.

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Так, за словами Бурдун, правоохоронці прийшли до неї о 6 ранку і спочатку повідомили, що намагаються протидіяти крадіжкам у районі.

Далі вони почали обшук, не дочекавшись при цьому адвоката волонтерки. Спершу на неї вдягнули наручники через нібито протидію, але потім зняли. Бурдун каже, що в неї вилучили "подарований уламок" від "Граду", розмальовані гільзи, шаблю, "яка навіть не була заточена", набір метальних ножів, телефон та ноутбук.

Ба більше – Бурдун додає, що слідчі вилучили у неї ще й шматок дустового мила, записавши його як речовину, схожу на пластид. Окрім того, під час перевірки ноутбука поліцейські звернули увагу на переписку жінки з медсестрою Яною Дугарь. Останню підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Марія Бурдун розповіла про обшук у своїй квартирі: відео

Тим часом речниця Національної поліції Оксани Блищик підтвердила "Українській правді" факт обшуків. Однак поки слідчі не розголошують деталі. Окрім того, журналісти отримали у розпорядження ухвалу про обшук у волонтерки.

Так, поліція мотивує свої дії тим, що підозрюваний Владислав Грищенко підтримує зв'язок із Бурдун, і вона "може зберігати предмети, речі і документи, які є речовими доказами по кримінальному провадженню, а також може підтримувати зв'язок з особами, причетними до вчинення цього злочину".

Дозвіл суду на обшук слідство отримало ще 5 березня.



Уривок ухвали суду / Фото "Української правди"

У Бурдун планували шукати і вилучати засоби зв'язку, електронні носії інформації, записні книжки, чорнові записи, схеми розташування володіння потерпілого, кредитні карти, незареєстровану зброю та вибухівку, електронні засоби передачі сигналу на відстані.

Що відомо про справи, у яких підозрюють подружжя Грищенків?Поліція затримала 6 і 7 листопада 2019 року ексдобровольців війни на Донбасі Владислава та Інну Грищенків . Їх підозрюють у замаху на вбивство 61-річного Михайла Чекурака та незаконному поводженні зі зброєю.



Окрім того, 12 грудня поліція на брифінгу повідомила, що подружжя Грищенків може бути причетним і до справи про вбивство Шеремета. Аргументи – для підриву авто Шеремета використали вибухівку, схожу за будовою на ту, яку застосували для замаху на Чекурака.



Цікаво, що чоловік, замах на життя якого начебто скоїли Грищенки, помер природною смертю у січні 2020 року.

Детальніше про замах на Чекурака: