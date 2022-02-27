У поліції назвали кількість загиблих правоохоронців внаслідок вторгнення Росії

Національна поліція України повідомила, що за чотири дні російського вторгнення загинуло 9 поліцейських.

Національна поліція України разом з іншими військовими та правоохоронними органами – Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, СБУ та тероборона – зупиняє російське вторгнення.

Водночас Окупанти прийшли у відділок поліції і просили пальне

"За ці чотири дні загинуло 9 наших поліцейських, 27 отримали поранення. Всі – під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу. Серед поранених є тяжкі", – повідомили у поліції.

Допомогти родинам загиблих і поранених поліцейських або долучитися до збору коштів на спецзасоби та засоби захисту можна через профспілку Нацполіції.