У поліції назвали основну версію смерті мера Павлова

Правоохоронці 7 вересня оприлюднили результати розслідування смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Раніше поліцейські мали 3 основні версії трагедії.

Про перебіг розслідування розповіли під час брифінгу представники МВС України.

Важливо Тиску на слідство нема, – Монастирський назвав ймовірну версію смерті мера Кривого Рогу

Правоохоронці завершили судову експертизу тіла Павлова. Фахівці встановили, що смерть мера Кривого Рогу настала через постріл у груди з вогнепальної зброї.

Основна версія трагедії

Поліцейські спростували версію про умисне вбивство мера. Тож, зараз основною версією є самогубство, пов'язане із виконанням службових обов'язків міського голови, або доведення до самогубства.

На сьогодні розглядають основні версії – самогубство, скоєне з мотивів, які можуть бути пов'язані з особистим життям і перебуванням на посаді мера. З огляду на особу потерпілого, його спосіб життя, (слідство – 24 канал) не виключає версію доведення до самогубства,

– сказав заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

Також слідчі опитали людей, які заявляли про навмисне вбивство Павлова. Однак вони не надали жодних доказів своєї версії. У поліції заявили, що Павлов їздив на полювання і відвідував тир, тобто "вільно міг користуватися зброєю".

Раніше глава МВС України Денис Монастирський заявив, що, попередньо, мер Кривого Рогу наклав на себе руки. За його словами, аудит міського бюджету "встановив серйозні зловживання".

Що відомо про смерть Павлова