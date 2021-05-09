Понад 10 кримінальних справ: у поліції підбили підсумки Дня перемоги в Україні

В Україні 9 травня традиційно відзначали День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У багатьох містах влаштували заходи із вшанування пам'яті, однак не всюди вони відбулися спокійно.

Правоохоронці відкрили 13 кримінальних справ проти учасників акції. У більшості випадків порушники використовували заборонену символіку.

Важливо Як у Києві відзначили 9 травня: шашлик замість квітів та піар проросійських політиків

Як минуло 9 травня

В Україні відбувся 721 захід з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у заходах взяли понад 54 000 осіб. За фактом порушень поліція склала 22 адміністративних протоколи та завела 13 кримінальних справ.

11 кримінальних справ відкрили за статтею "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки". Це сталося у:

Запорізькій області – 4 випадки;

Закарпатській області – 2 випадки;

Сумській області – 2 випадки;

Луганській області – 1 випадок;

Одеській області – 1 випадок;

Миколаївській області – 1 випадок.

Також відкрито справу за статтею "наруга над могилою" у Львівській області й ще одну справу за статтею "опір працівнику правоохоронного органу" в Миколаївській області,

– повідомили у Нацполіції.

Протоколи складалися в основному за дрібне хуліганство, носіння георгіївської стрічки і порушення карантину.

Актуально "Слава Новоросії!": в Одесі на Алеї Слави вигукували сепаратистські гасла – обурливе відео

Як 9 травня відзначали у містах України

У Києві люди покладали квіти на могилу Невідомого солдата. Попри заборону, дехто з них проносив із собою заборонену символіку – георгіївські стрічки, радянські значки тощо.

люди покладали квіти на могилу Невідомого солдата. Попри заборону, дехто з них проносив із собою заборонену символіку – георгіївські стрічки, радянські значки тощо. У Харкові тисячі людей прийшли до Меморіалу Слави, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Водночас у місті відбувся автопробіг з червоними прапорами та символікою ОПЗЖ. Згодом учасники АТО також влаштували масштабний автопробіг.

тисячі людей прийшли до Меморіалу Слави, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Водночас у місті відбувся автопробіг з червоними прапорами та символікою ОПЗЖ. Згодом учасники АТО також влаштували масштабний автопробіг. В Одесі також не минулося без провокацій. Там невідомі демонстрували заборонену символіку, вигукували проросійські гасла.

також не минулося без провокацій. Там невідомі демонстрували заборонену символіку, вигукували проросійські гасла. У Дніпрі правоохоронці також зафіксували випадки використання забороненої символіки. Зокрема, під час покладання квітів біля пам'ятника Слави поліція помітила чоловіка з георгіївською стрічкою на сумці.