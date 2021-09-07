У поліції повідомили попередню причину ДТП автобуса з українцями у Польщі

Неподалік польського Любліна потрапив в аварію автобус з українцями. Відомо, що водій транспортного засобу не був п'яний.

Попередня причина ДТП

Водій пасажирського автобуса міг заснути. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив консул України в Любліні Василь Павлюк.

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Попередня інформація від поліції – водій не був в алкогольному стані. Він, напевно, заснув. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою позаду,

– розповів Павлюк.

У якому стані постраждалі

Одному з пасажирів наразі роблять операцію на хребті.

"Щодо решти наших громадян, інформацію з'ясовуємо. Дипломати мають намір відвідати лікарні, де перебувають постраждалі українці", – додав консул.

Деталі ДТП

Загалом в автобусі перебували 8 пасажирів. Внаслідок ДТП 7 з них постраждали.

Потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у лікарні Любліна.

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