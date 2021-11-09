Вибивали двері, зламали шлагбаум: у поліції прокоментували штурм COVID-лікарні на Миколаївщині

У Миколаївській області 5 листопада місцеві мешканці штурмували інфекційну лікарню. Вони вимагали надати кисень одній з хворих на коронавірус.

Інцидент було вичерпано після того, як люди зламали шлагбаум медзакладу. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Читайте також В Одесі в одній з лікарень закінчився кисень, проводять евакуацію COVID-пацієнтів

На той час поліція визначила, що небезпеки для життя та здоров'я медичного персоналу вже не було, бо люди досягли свого й отримали ту медичну допомогу, яку вони просили,

– сказав правоохоронець.

Очільник НПУ пояснив, не може виставити біля кожної лікарні наряд поліції, який слідкуватиме за правопорядком. За його словами, для цього не вистачає особового складу.

Він додав, що в "інших, коли дійсно існуватиме небезпека для медичного персоналу та хворих у лікарні, поліція обов'язково вживатиме заходів, для виправлення складної ситуації.

Що відомо про напад на лікарню

Уночі 5 листопада до обласної інфекційної лікарні Миколаєва увірвалася група осіб.

Вони зламали шлагбаум, вибивали двері, погрожували і вимагали дати кисень хворій.

Порушниками виявились родичі пацієнтки, яку привезли до медзакладу з COVID-19.