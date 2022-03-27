У поліції розповіли про наслідки обстрілу окупантами меморіалу в Дробицькому Яру

Національна поліція України підтвердила, що окупанти обстрілом пошкодили меморіал в Дробицькому Яру. Зокрема снаряди влучили в Менору і постамент.

Відповідну інформацію поліція повідомила у телеграмі. Про наслідки розповіли наступного дня після атаки ворога – 27 березня.

Зауважте Російські окупанти обстрілюють меморіали у Харкові: пошкоджено Менору у Дробицькому Яру

Російські загарбники пошкодили меморіал в Дробицькому Яру

Попередньо, снаряди влучили в Менору і постамент. Поліція зафіксувала подію і продовжуватиме документувати воєнні злочини росії,

– повідомили у поліції.

Там пригадали, що Дробицький Яр є місцем масового вбивства єврейського населення Харкова нацистами вермахта. Саме у пам'ять про цю трагедію створили Меморіальний парк і музей Дробицький Яр.



Окупанти пошкодили меморіал у Дробицькому Яру

Також правоохоронці нагадали, що факт обстрілу Меморіального комплексу зареєстрували в Єдиному обліку.



Орки атакували місце, де фашисти масово знищували євреїв у часи Другої світової війни

Ба більше, додаткову інформацію про воєнні злочини Росії можна надати телефоном спецлінії 102 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.



Меморіальний комплекс є важливим як пам'ять про жертв, які загинули від рук фашистів

До речі, напередодні, 26 березня, про трагедію розповів у зверненні Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що на цьому місці в роки Другої світової війни нацисти обстріляли близько 20 тисяч людей й через 80 років їх вбивають вдруге, і це робить Росія.

До теми: скільки ще злочинів проти пам'яті про Голокост дозволять зробити Росії?, – Зеленський – дивіться відео