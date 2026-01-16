Путіну зарано радіти: що приховано в заявах Трампа про затягування мирної угоди

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у затягуванні мирної угоди. Ця заява не є чимось неординарним. Він і раніше говорив речі, які сподобаються Путіну, але не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що Путіну зарано радіти. Ці заяви вкладаються в стратегію Трампа щодо взаємодії з Путіним. Раніше президент США Джо Байден йшов на безперервний тиск на російського диктатора, але не зміг завершити війни. Тому Трамп обрав метод "батога і пряника".

Дивіться також Європейські війська в Україні: хто погодився надіслати військових і як реагують у Путіна та Трампа

Про що свідчать нові заяви Трампа?

За словами Галлямова, саме тому Трамп пішов на лояльнішу позицію щодо Путіна. При цьому з часом він побачив, що диктатор не збирається йти на поступки. Тому вже з серпня пішли не лише позитивні стимули, але й негативні.

Варто згадати про підвищений тариф для Індії щодо купівлі російської нафти, санкції проти Лукойла та Роснєфті тощо. США також не заважають Україні здійснювати атаки по нафтогазовій інфраструктурі ворога. Внаслідок цього в Росії падають доходи від торгівлі нафтою.

Ще останнім часом Трамп зробив кілька сильних кроків. Зокрема з Венесуелою та російськими танкерами. Тому ця заява про затягування була зроблена для того, аби налагодити ситуацію. Він подумав, що занадто сильно натиснув на Путіна і зробив крок назад. Ось таке комбінування "батога та пряника",

– вважає Галлямов.

Останні заяви Трампа: коротко