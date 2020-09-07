Українці, яких незаконно засудили або утримують у Росії, вимагають у Верховної Ради поклопотатися про їхню долю. Зокрема бранці просять у парламентарів взяти на контроль їхнє звільнення й екстрадицію.

Вимогу про парламентське розслідування затягування процесу українських бранців Кремля під час брифінгу передав президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. Його цитує Інтерфакс.

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Українські політичні в'язні вимагають активізувати розгляд питання негайного повернення до України її громадян, які примусово утримуються в Росії.

Для прискорення процесу бранців у парламенту просять активізувати питання нових санкцій проти Росії на рівнях ОБСЄ, ПАРЄ й зустрічі в нормандському форматі.

Незаконно засуджені в Росії українські громадяни також вимагають на міжнародному рівні тиснути на агресора для звільнення політичних в'язнів і ввести парламентський контроль за цим процесом.

За словами Гончара, серед вимог – створення законодавчої і нормативно-правової бази щодо гарантій надання політв'язням і членам сімей, які залишилися без годувальника, юридичної, медичної та матеріальної допомоги.

Що відомо про українців у полоні Росії: