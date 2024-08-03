Психологічні тортури та патріотизм: політв'язні розповіли про умови свого утримання в Росії

Росія нещодавно провела обмін ув'язненими із Німеччиною. Вони дали пресконференцію та розповіли про умови, в яких їх утримували.

В'язні, яких Росія обміняла, дали спільну пресконференцію, де відповіли на запитання журналістів. Володимир Кара-Мурза, Ілля Яшин та Андрій Пивоваров розповіли, як з ними поводились у російській в'язниці, передає 24 Канал.

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Закон Росії забороняє висилати громадян

Володимир Кара-Мурза розповів, що у Росії багато людей, які виступають проти війни в Україні. За його словами, люди не боялись відкрито про це писати у листах, які він отримував. При цьому, вони вказували своє ім'я та адресу. Він також відмовився писати прохання про помилування та зазначив, що 61 стаття Конституції Росії забороняє висилку громадян без їх згоди.

Нашої згоди ніхто не питав,

– наголосив він.

Кара-Мурза також заявив, що звільнені з Росії політв'язні в'їжджали до Німеччини за внутрішніми російськими паспортами.

Кара-Мураз також переконаний, що точно повернеться до Росії. За його словами, саме це він сказав працівнику ФСБ під час перельоту до Німеччини.

Путін продовжить брати заручників

Ілля Яшин наголосив, що в обмін на одного вбивцю на волю вийшли "півтора десятка невинних людей".

Це мотивує Путіна брати нових заручників. Я це розумію, і гадаю, канцлер Шольц розуміє,

– сказав він.

Водночас він переконаний, що незалежно від реакцій, він би все одно продовжив це робити, бо "диктатори завжди так роблять".

️За словами Яшина він з першого дня за ґратами казав, що не готовий до обмінів та публічно просив не включати його до обмінних списків, адже це була його свідома позиція. Він пояснив, що у перебування в ув'язненні він вбачав не лише антивоєнну боротьбу, а й боротьбу за своє право жити у своїй країні.

Яшин заявив, що відмовився писати прохання про помилування, хоч йому це "наполегливо пропонували". За його словами, він не вважає за можливе для себе "просити милості у Путіна»ї", якого вважає "тираном і вбивцею".

Ілля Яшин наголосив, що розглядає обмін саме як незаконне випровадження з Росії проти волі. Політик заявив, що коли його доставили до Лефортова, він написав заяву на ім'я начальника СІЗО, в якій повідомив, що не дає згоди на висилку.

Яшин також розповів, що після обміну його першим бажанням було поїхати до аеропорту, взяти квитки та повернутися до Росії. Головним аргументом проти цього стало те, що за словами співробітників ФСБ, такий крок виключить шанси подальшої видачі політв'язнів із Росії.

Крім цього, Яшин сказав, що зараз він не має документів, а ідентифікували його "по інтернету". Він наголосив, що не має жодного документа про звільнення.

Після звільнення телефонував Байден

Кара-Мурза розповів, що його на довідку про звільнення фотографували на тлі стіни туалету. Водночас документа йому не видали. Крім цього, він розповів, що перший телефонний дзвінок після звільнення був дзвінком від президента Байдена.

Кара-Мурза також прокоментував тортури в ув'язненні.

Коли люди чують про тортури ув'язнених, вони уявляють собі тортури фізичні. Але морально-психологічні тортури бувають гіршими. Коли людина довго перебуває в одиночному ув'язненні – це катування. Я сміявся, коли прочитав у правилах ООН, що тривалим одиночним ув'язненням вважається термін довше 15 днів. Я просидів в одиночній камері 10 місяців,

– зазначив він.

За час його перебування у в'язниці він один раз поговорив із дружиною і два – зі своїми трьома дітьми. Андрій Пивоваров сказав, що за час ув'язнення чотири рази спілкувався із сином.

Кара-Мурза додав, що йому не дозволяли відвідувати храм ув'язнення. Також, за його словами, коли він прилетів до Німеччини, з цивільного одягу у нього були лише кальсони, майка та капці для душу. Він пояснив, що весь одяг у нього відібрали у Лефортово.

Я був у тюремній робі, бо я не мав іншого одягу. Мене депортували з Росії у тюремній робі,

- розповів також Ілля Яшин.

Політик сказав, що пообіцяв подарувати робу музею "Меморіалу".