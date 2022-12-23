"Патріоти Білорусі": Житомирщину в разі вторгнення з Півночі захищатиме полк Калиновського
Регіони, які межують з Білоруссю, готуються до можливого нападу з Півночі. Якщо ворог почне новий наступ, то на Житомирщині їх зустрінуть справжні білоруси – полк імені Кастуся Калиновського.
Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин в етері національного телемарафону. За його словами, бійці полку Кастуся Калиновського налаштовані в перших рядах давати відсіч наступу з Білорусі та боротися проти режиму Лукашенка.
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Як Житомирщина готується до загрози
Сергій Сухомлин розповів, що мав зустріч з командиром полку імені Калиновського і він запевнив міського голосу Житомира, що білоруські воїни зі сходу перейдуть на захист Півночі від вторгнення з боку Білорусі.
У мене була зустріч із керівником полку імені Кастуся Калиновського – це дійсно справжні патріоти Білорусі – і він сказав, що у разі інтервенції з боку Білорусі їхній полк буде зніматися зі сходу і переходитиме саме на захист України на українсько-білоруському кордоні. Вони зроблять це для того, щоб у перших рядах захищати Україну і потім визволяти Білорусь від диктатора Лукашенка. Я не можу говорити, яка саме їм виділена ділянка, бо вони зараз встановлюють зв'язки не лише із Житомирською, а й Рівненською та Волинською областями,
– заявив Сухомлин.
Мер Житомира розповів, що в регіоні продовжується укріплення кордону з Білоруссю та споруджуються додаткові лінії оборони. Міський голова запевнив, що кордон під надійним захистом, адже там наші воїни зі Збройних Сил та Тероборони.
Що відомо про полки імені Кастуся Калиновського?
Полк імені Кастуся Калиновського — білоруський полк ЗСУ, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України. Полк був сформований з членів тактичної групи "Білорусь", учасників "Білого легіону" та "Молодого фронту", а також інших білорусів, які раніше не входили до цих формувань.
Полк названо на честь Кастуся Калиновського — одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році. Диктатор Лукашенко називав бійців "божевільними громадянами".