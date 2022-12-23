"Патріоти Білорусі": Житомирщину в разі вторгнення з Півночі захищатиме полк Калиновського

Регіони, які межують з Білоруссю, готуються до можливого нападу з Півночі. Якщо ворог почне новий наступ, то на Житомирщині їх зустрінуть справжні білоруси – полк імені Кастуся Калиновського.

Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин в етері національного телемарафону. За його словами, бійці полку Кастуся Калиновського налаштовані в перших рядах давати відсіч наступу з Білорусі та боротися проти режиму Лукашенка.

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Як Житомирщина готується до загрози

Сергій Сухомлин розповів, що мав зустріч з командиром полку імені Калиновського і він запевнив міського голосу Житомира, що білоруські воїни зі сходу перейдуть на захист Півночі від вторгнення з боку Білорусі.

У мене була зустріч із керівником полку імені Кастуся Калиновського – це дійсно справжні патріоти Білорусі – і він сказав, що у разі інтервенції з боку Білорусі їхній полк буде зніматися зі сходу і переходитиме саме на захист України на українсько-білоруському кордоні. Вони зроблять це для того, щоб у перших рядах захищати Україну і потім визволяти Білорусь від диктатора Лукашенка. Я не можу говорити, яка саме їм виділена ділянка, бо вони зараз встановлюють зв'язки не лише із Житомирською, а й Рівненською та Волинською областями,

– заявив Сухомлин.

Мер Житомира розповів, що в регіоні продовжується укріплення кордону з Білоруссю та споруджуються додаткові лінії оборони. Міський голова запевнив, що кордон під надійним захистом, адже там наші воїни зі Збройних Сил та Тероборони.