Скандал у "Скелі": у Зеленського відповіли, чи є підстави звільнити Сирського

Підстав для звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з його посади через ситуацію у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" немає.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у програмі "Свобода Live".

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Як це пояснили у Зеленського?

Федір Веніславський заявив, що не бачить підстав для відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського через скандал навколо полку "Скеля". За його словами, для такого рішення "точно немає" жодних причин.

На сьогоднішній день він дуже ефективно виконує свої функції і завдання зі звільнення нашої території і з відсічі ворогу. Я вважаю, що підстав для звільнення головнокомандувача точно немає,

– запевнив він.

За його словами, командира батальйону полку вже відсторонили, і тепер правоохоронці мають встановити всіх причетних до кримінальних правопорушень, зокрема це стосується тих, хто їх скоював або сприяв їх вчиненню.

Що відомо про скандал?

Нагадаємо, нещодавно Україну сколихнув новий скандал із 425 окремим штурмовим полком "Скеля". За кілька місяців у полку померли щонайменше 26 новобранців, фіксували випадки побиття та катування військовослужбовців.

Сухопутні війська ЗСУ, реагуючи на ситуацію, наголосили, що будь-які можливі факти насильства, знущань або неналежного поводження з військовослужбовцями мають бути ретельно перевірені уповноваженими органами.

Незадовго після цього у полку підтвердили інформацію про те, що в підрозділі померли 25 військових з 26, про яких раніше писали розслідувачі "Бабеля". Утім, там повідомили, що нібито не знають обставини відповідних смертей.