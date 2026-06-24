Ймовірне насильство та перевищення повноважень: ДБР почало розслідування щодо полку "Скеля"

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу через можливі знущання з бійців у штурмовому полку "Скеля". Слідчі перевіряють інформацію журналістів про те, що окремі посадовці підрозділу застосовували до військових фізичну силу та вчиняли інші серйозні порушення.

Як повідомили у ДБР, перевірку почали після масових повідомлень у мережі про порушення з боку командування.

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Що загрожує винним?

Справу вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Її кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці з'ясовують усі обставини та перевіряють факти, оприлюднені в медіа. Якщо провину командирів доведуть, їм загрожує відповідальність за законом.

Розслідуванням керує Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, що навколо 425-го штурмового полку "Скеля" розгорівся скандал спершу навесні 2026. Тоді радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко звинуватив командування підрозділу у нібито значних втратах серед військових під час штурму поблизу Покровська та опублікував відео з російських джерел. На кадрах – розбита техніка ЗСУ.

У самому полку підтвердили втрату двох військових у бою того дня, але заявили, що оцінки Стерненка ґрунтуються на викривленій інформації з російських ресурсів.

А уже 23 червня видання "Бабель" написало про небойові втрати полку, зокрема, мобілізованих. Свідки стверджують, що нібито було насильство та тортури на полігонах та навчальних центрах, а ще, ймовірно, – ненадання вчасної медичної допомоги бійцям.

До слова, раніше поліція оголосила підозру військовим ТЦК, які викинули чоловіка біля смітника, коли йому стало зле. Один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові.

А бійцю Нацгвардії повідомили про підозру через знущання з інших українських військових у ворожому полоні. Унаслідок цих тортур загинув один полонений український воїн, а десятки інших – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.