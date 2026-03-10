На полі бою перемагають технології: у Нацгвардії створять полки безпілотників та ППО

Україна посилює спроможності підрозділів системи МВС зважаючи на проаналізований бойовий досвід та розвиток сучасних технологій. Так, Ігор Клименко 10 березня офіційно підписав наказ про створення нових формувань у складі Національної гвардії.

Про це очільник українського МВС розповів у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про нові сучасні підрозділи в Нацгвардії?

За словами Клименка, ключовою метою цих заходів є посилення спроможності підрозділів на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.

Йдеться про формування таких підрозділів:

полки безпілотних систем;

штурмові полки;

окремий полк прикриття повітряного простору.

Як зауважив міністр, такий підхід вже продемонстрував результати ще в минулому році. Так, корпусна реформа в структурі Сил оборони підтвердила свою ефективність під час бойових операцій.

Ми будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя наших воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань,

– резюмував Ігор Клименко.

