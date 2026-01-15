Полковник запасу сказав, як можна зупинити російські удари по енергооб'єктах

Росія системно атакує українську енергетичну інфраструктуру, прагнучи довести країну до повного знеструмлення. Проте Україна має змогу витримати четверту воєнну зиму завдяки накопиченому досвіду та розгортанню резервних потужностей.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що єдиний дієвий спосіб припинити російські обстріли – завдавати дзеркальних ударів балістичними ракетами по Москві.

Чи можуть росіяни довести Україну до повного блекауту цієї зими?

Росіяни цілеспрямовано атакуватимуть великі міста з компактним проживанням цивільних. Мета ворога – довести країну до повного блекауту, щоб продемонструвати світу та українцям нездатність влади впоратися з критичними завданнями.

Важливо! Львів атакували дронами 15 січня, внаслідок чого "Шахед" влучив у дитмайданчик.

"Питання виживання після таких атак лягає на плечі місцевої влади та кожної дорослої людини, відповідальної за дітей і людей з інвалідністю. Важливо пам'ятати про літніх людей та допомагати їм пережити цю біду. Росіяни виконуватимуть такі завдання планово – це систематична бойова робота, не пов'язана з якимись "відповідями", – зазначив Світан.

Росіяни готові виконувати такі удари майже щоночі. Про це свідчить активізація російської розвідки та агентів спецслужб, особливо в обласних центрах. Ворог входить у затяжний режим виконання бойового завдання з повного знеструмлення України.

Теоретично у росіян є можливість довести Україну до блекауту, але практично – навряд чи. Україна точно може дотягнути до весни навіть під масованими атаками. Вже є рішення для точкової енергобезпеки – дизель- та газогенератори. Зараз потрібно підштовхнути владу, особливо місцеву та центральну, до розсіювання систем генерації,

– сказав Світан.

Чи існує ефективний спосіб зупинити атаки на енергетику?

Мери Дніпра та Києва вже поставили завдання розгорнути дизель-генератори в житлових масивах, де швидко неможливо відновити електропостачання.

Потрібно активно працювати з західними партнерами, обґрунтовуючи важливість постачання дизель-генераторів, газогенераторів та потужних акумуляторних батарей для покриття пікових навантажень.

Для зупинки ударів по українській енергосистемі необхідні дзеркальні удари по російській інфраструктурі, оптимально по Москві. Україні потрібні балістичні ракети, бо лише вони здатні пробити російську ППО в районі Москви.

Удари по інших містах абсолютно не хвилюють Москву, тому бити треба виключно по столиці балістичними ракетами. Це цілий процес, в який мають бути залучені наші партнери – наприклад, Британія планує запустити серійне виробництво балістики з дальністю 500 кілометрів, яка має дістатися до Москви,

– зазначив Світан.

