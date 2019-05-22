Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?

Он без всяких обязательств получил самые большие полномочия в стране, возможность прямо или косвенно влиять на любые процессы жизни государства.

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Просто не будет.

Во-первых, президент зайдет на должность и увидит, как много зависит в стране от его решений.

Во-вторых, президент увидит, что государственная власть в крайне хилом состоянии, дееспособность многих структур власти минимальная, систему управления предстоит построить.

В-третьих, проблема кое-где даже не в том, что надо найти профессионалов, а в том, что кадровая система давно разрушена, и профессионалов только предстоит взрастить. Силовые структуры раздроблены на множество удельных княжеств, и единой системой не являются.

В-четвертых, страна ведет войну, враг не собирается ее прекращать, а лживая завеса псевдомирных обещаний используется просто для дальнейшего прикрытия российской агрессии и оккупации, Путин не будет отдавать Крым и Донбасс и не собирается вводить натовских миротворцев. Враг готовит вторжение, и риска наземной войны исключать нельзя.

В-пятых, президенту придется широко делегировать полномочия и ответственность назначенным руководителям, поощрять инициативу и самостоятельность. Без этого не будет реформ, без этого не будет быстрых изменений, без этого не будет изменения отношения к человеку. Ручное управление уже не сработает, вернуть старую модель управления уже не выйдет.

Но окно открыто настежь, и есть несколько месяцев, чтобы произвести взвешенные кадровые назначения в силовом блоке, в своем аппарате, и постепенно начать выстраивать дееспособную модель власти.

Да, надо рисковать, надо строить порядок среди хаоса – а с другой стороны, это лучший старт для настоящих структурных реформ.

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