12:07
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Юрій Бутусов

      Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?

      142
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Владимир Зеленский получил уникальный шанс, который выпадает раз в истории.

      Он без всяких обязательств получил самые большие полномочия в стране, возможность прямо или косвенно влиять на любые процессы жизни государства.

      Читайте также: Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский

      Просто не будет.

      Во-первых, президент зайдет на должность и увидит, как много зависит в стране от его решений.

      Во-вторых, президент увидит, что государственная власть в крайне хилом состоянии, дееспособность многих структур власти минимальная, систему управления предстоит построить.

      В-третьих, проблема кое-где даже не в том, что надо найти профессионалов, а в том, что кадровая система давно разрушена, и профессионалов только предстоит взрастить. Силовые структуры раздроблены на множество удельных княжеств, и единой системой не являются.

      В-четвертых, страна ведет войну, враг не собирается ее прекращать, а лживая завеса псевдомирных обещаний используется просто для дальнейшего прикрытия российской агрессии и оккупации, Путин не будет отдавать Крым и Донбасс и не собирается вводить натовских миротворцев. Враг готовит вторжение, и риска наземной войны исключать нельзя.

      В-пятых, президенту придется широко делегировать полномочия и ответственность назначенным руководителям, поощрять инициативу и самостоятельность. Без этого не будет реформ, без этого не будет быстрых изменений, без этого не будет изменения отношения к человеку. Ручное управление уже не сработает, вернуть старую модель управления уже не выйдет.

      Но окно открыто настежь, и есть несколько месяцев, чтобы произвести взвешенные кадровые назначения в силовом блоке, в своем аппарате, и постепенно начать выстраивать дееспособную модель власти.

      Да, надо рисковать, надо строить порядок среди хаоса а с другой стороны, это лучший старт для настоящих структурных реформ.

      Читайте также: Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому

      blog_ava
      ЗМІ стверджують, що Хорошковський повернувся до України: у екс-чиновника кажуть інше
      сьогодні
      6145
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Розпуск Ради Реформи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      сьогодні , 12:00 Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      Юрій Бутусов 135
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 10:49 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      22302
      Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      сьогодні , 08:50 Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      Антон Голобородько 4097
      Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      сьогодні , 07:01 Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      Сергій Лещенко 1694
      Як дострокові вибори вплинуть на кишені українців
      сьогодні , 00:59 Як дострокові вибори вплинуть на кишені українців
      Яніна Ткачук 4110
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук