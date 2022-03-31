В Пологах люди почали прибирати місто попри щоденні обстріли

Попри те, що у населених пунктах на Запоріжжі щодня йдуть обстріли, люди все одно намагаються навести лад. Зокрема, мешканці Пологів вирішили прибрати територію міста.

Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

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За його словами, населення намагається відновити порядок, попри окупацію та постійні обстріли.

В Пологах, які довго перебували на лінії вогню, місцевий голова попросив людей виходити, щоб прибрати територію від уламків скла, побитої цегли тощо,

– сказав кореспондент.

Він додав, що біля місцевої школи проблеми щось на зразок такої місцевої толоки і прибрали всі уламки після обстрілів окупантів.

До слова, моторошний інцидент трапився на тимчасово окупованій території Пологів. Під час гасіння пожежі в одному з будинків там знайшли 7 трупів з ознаками насильницької смерті – це були і чоловіки, і жінки. правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих й з'ясувати усі обставини злочину.

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