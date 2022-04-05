У Пологах окупанти захопили та замінували центральну райлікарню

Росія продовжує збройну агресію проти України, обстрілюючи мирні села та містечка у Пологівському районі, що на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомила пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації, наголосивши, що окупанти надалі руйнують медичні заклади.

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Ситуація у тимчасово окупованому місті Пологи

За даними Запорізької ОДА, окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні.

Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу,

– розповіли в держадміністрації.

Заборона пов'язана також із тим, що в приміщенні лікарні залишились російські військові. Частина із них – поранені.

Раніше у Запорізькій ОДА розповіли, що навіть попри щоденні обстріли, містяни намагаються навести лад біля домівок. Зокрема, мешканці Пологів вирішили прибрати територію міста.

Зверніть увагу – ранкове зведення Генштабу за 5 квітня