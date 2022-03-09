Пологовий, лікарня, дитяче відділення і терапія знищені, – глава ОВА про руйнування в Маріуполі

Російські загарбники цинічно нанесли удар по пологовому будинку Маріуполя. В ОВА розповіли про жахливі руйнування після трагедії.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що окупанти безжально знищили. Розтрощені пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія.

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Усе це знищене під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба,

– зауважив Кириленко.

Він переконаний, що росіяни мають перестати називати себе людьми.

"Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!" – емоційно звернувся очільник ОВА.

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