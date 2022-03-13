У полон здався російський старшина, який виріс в Одесі: нині там живе його брат
Днями на Київщині двоє російських загарбників добровільно здалися у полон українським захисникам. Один з окупантів виріс в Україні.
Обидва чоловіки – військові 29-ї армії Східного військового округу. Вони служать у 36-й окремій гвардійській мотострілецькій Лозівській Червонопрапорній бригаді.
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Хто здався у полон ЗСУ
- 41-річний старшина Галямінских Олександр Володимирович – заступник командира реактивно-артилерійського взводу;
- 31-річний єфрейтор Максимов Максим Андрійович – стрілець мотострілецького взводу.
Полонений має рідню в Одесі
З'ясувалося, шо Галямінских виріс в Одесі. У 1999 році закінчив тамтешнє морехідне училище. Там досі проживають його рідний брат Андрій та дядько Валерій. Ба більше, дружина полоненого – корінна одеситка. У цьому місті в неї також залишилося багато родиців – мати Галина, тітка Люда та інші.
Цікаво, а вони знали, що їхній "зятьок-вояка" збирався крити "Градами" українських дітей, жінок та людей похилого віку, їх же самих й колись своє рідне місто Одесу?
– підкреслили у повідомленні.
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