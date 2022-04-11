Полонені офіцери розповідали, що мали наказ зайти в Київ за дві доби, – Денісова

Українські захисники мужньо протистоять російському ворогу на всіх територіях. ЗСУ не дали взяти столицю Україну й продовжують бути готовими до ймовірного наступу.

Як виявилося, окупанти мали завдання "зайти в Київ за 2 доби". Про це в інтерв'ю повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка спілкувалася з російськими полоненими.

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Росіяни мали завдання зайти в Київ за 2 доби

За словами Денісової, підполковник, який був колись учасником чеченської війни, а наразі очолював службу спецпризначенців, розповів, що перед ним було поставлено чітке завдання. Він мав за дві доби зайти в Київ.

Вони намагалися це зробити, але 25 лютого попали в засідку, були поранені і потрапили в полон.

Інший полонений – старший лейтенант сказав, що командири переконали їх, що в Україні їх зустрічатимуть з квітами.

Але коли побачили опір ЗСУ, зрозуміли, що військові і місцеві жителі не здадуться. Тоді вирішили з лейтенантом самі здатися в полон, але не встигли, бо в полон їх уже взяли,

– зауважила Денісова.

Вона також додала, що майже всі полонені кажуть, що не можуть повернутися на батьківщину через переслідування. Вони розуміють, що їх будуть "доганяти".

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