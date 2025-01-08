Двоє українських десантників взяли в полон відразу 14 окупантів: як їм це вдалося

Двоє українських десантників з позивними "Джин" і "Манекен" змогли взяти в полон відразу 14 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Двоє десантників взяли в полон 14 окупантів

В Десантно-штурмових військах ЗСУ розповіли, що після тривалої дронової атаки на одну з передових ворожих позицій і під вогневим прикриттям побратимів – двоє воїнів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади висунулись для штурму.

Так, підійшовши впритул до ворожого бліндажа, десантники з позивними "Джин" і "Манекен" кинули кілька гранат до його входу.

Окупанти зрозуміли: вийти живими з нори їм не вдасться і вирішили здаватись. Одномоментно склали зброю і вийшли з бліндажа 14 представників "другої армії світу",

– ідеться в повідомленні.

Там додали, що завдяки професійним діям, відвазі і героїзму "Джина" та "Манекена" було суттєво поповнено обмінний фонд, що дозволить у майбутньому повернути з російських тюрем багатьох наших воїнів.

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