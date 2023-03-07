У Бєлгороді розгорівся скандал після того, як окупант здався у полон ЗСУ, – ЗМІ

Російський загарбник, що служив у Бєлгородській області біля кордону з Україною, добровільно здався у полон нашим захисникам. Через це розгорівся серйозний скандал.

Внаслідок цього вже розпочали службове розслідування. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про скандал з окупантом, який здався ЗСУ

Так, єфрейтор Коничєв сказав товаришу по службі, що пішов у туалет, однак насправді він попрямував у бік України. Водночас при собі окупант мав службовий автомат Калашнікова, боєкомплект, рацію та тепловізор.

Наступного дня інші загарбники помітили відсутність солдата. Як виявилось, він здався у полон Збройним Силам України.

Через це у Бєлгороді почався серйозний скандал. З'ясувалося, що в одній із приватних розмов Коничєв підняв промову про проєкт "Хочу жити" і до цього показував товаришам по службі інтерв'ю російських окупантів, які співпрацювали зі штабом і здалися в полон.

Через це наразі російське командування ретельно стежить за своїми військовими. Начальники підрозділів ретельно перевірятимуть особисті речі загарбників – мобільні телефоні з підозрілими чатами та дзвінками.

Близько 10 000 росіян просилися в полон за програмою "Хочу жити"

З вересня 2022 року сайт проєкту "Хочу жити" відвідали понад 14 мільйонів разів. Як виявилось, звернулися за програмою "Хочу жити" вже 9 836 російських бійців. Їх зацікавила можливість потрапити до українського полону.

Топ 10 регіонів за відвідуваністю сайту проєкту: