Полонені військові з КНДР просять не повертати їх додому, – ЗМІ
- Двоє північнокорейських військовополонених в Україні просять передати їх Південній Кореї, а не повертати додому.
- Південнокорейська розвідка зазначає, що солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону.
Північнокорейські військовополонені в Україні звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Запит був зроблений під час інтерв'ю для документального фільму.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Deutsche Welle.
Що кажуть полонені з КНДР?
Двоє північнокорейських військовополонених в Україні звернулися з проханням передати їх Південній Кореї під час інтерв'ю для документального фільму, фільмування якого координували правозахисники з Gyeore-eol Nation United.
Бесіду записали 28 жовтня в Києві, де два військових з КНДР, які брали участь у бойових діях на боці ЗС Росії, утримуються після взяття їх у полон Україною.
За оцінками розвідслужб Південної Кореї та Заходу, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.
Крім того, південнокорейська розвідка також повідомляла, що солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону. У разі поранення вони здійснюють самопідрив за допомогою гранат.
Останні новини про солдатів КНДР на війні в Україні: що відомо?
Стало відомо, що північнокорейські оператори дронів допомагають російській армії коригувати вогонь по Сумщині. Керівництво Росії продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій. ЗСУ документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії.
Водночас північнокорейські війська не беруть участі у бойових діях на Сумщині, попри заяви про підтримку армії Росії.
Російський "військкор", наближений до Північного угруповання військ Росії скаржився, що у шпиталях північнокорейських військових "годують краще, ніж росіян", тоді як останні змушені самостійно купувати ліки й продукти. За словами росіянина, командування також не дозволяє російським солдатам відпустки, поки армія Росії "не захопить Суми".