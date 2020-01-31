Полонені – це товар: ексбранець розповів, як бойовики торгують людьми на Донбасі

Підконтрольні Росії бойовики торгують полоненими, як живим товаром. У кожного, хто потрапив у катівні окупантів, з'являється своя ціна. І чим відоміший бранець, чим більше про нього говорять, - тим вищу ціну ставлять російські найманці.

Звільнений з полону в грудні 2017 року релігієзнавець Ігор Козловський розповів "Апострофу", що обмін – це більше економічний процес.

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Саме слово "обмін" передбачає економічні відносини, це ж категорія не гуманітарна, а економічна, міняють як товар на товар. А раз ти виступаєш як товар, то автоматично у тебе з'являється ціна, яку тобі доводиться платити. Багато хто не хоче ставати публічними, щоб за них відкрито боролися, тому що в такому випадку їх "ціна" різко зростає,

– поянив Козловський.

За його словами, багато родичів бранців намагаються вирішити проблему самостійно і не звертаються за допомогою до правозахисників і волонтерів. Проте навіть якщо бойовики отримують гроші за полоненого, немає гарантії, що він вийде на свободу.

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Також бувають випадки, коли полоненого довго утримують в підвалах ОРДЛО і справа доходить до списків на обмін та переговорів в Мінську. Тоді до справи підключається фейкова омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова.

"Я знаю випадки, коли для того, щоб внести когось у списки, ходили до Дар'ї Морозової. Але деякі, навпаки, не хочуть, щоб їх вносили в списки, в надії, що їх швидше викуплять", – згадує Ігор Козловський.

За словами ексбранця, він сам потрапив у таку ситуацію. Російські найманці натякали, що в обмін на свободу він має продати свою квартиру.

Зверніть увагу! Релігієзнавець та науковець Ігор Козловський провів у ворожому полоні 700 днів і повернувся на Батьківщину 27 грудня 2017 року. Саме тоді відбувся перший великий обмін полоненими між Україною та Росією за час війни на Донбасі. Бойовики передали Києву 74 наших громадян, а Київ окупантам – 233 людини.

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