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      Полонені – це товар: ексбранець розповів, як бойовики торгують людьми на Донбасі

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      Ексбранець Козловський розповів, як бойовики торгують полоненими / zik.ua

      Підконтрольні Росії бойовики торгують полоненими, як живим товаром. У кожного, хто потрапив у катівні окупантів, з'являється своя ціна. І чим відоміший бранець, чим більше про нього говорять, - тим вищу ціну ставлять російські найманці.

      Звільнений з полону в грудні 2017 року релігієзнавець Ігор Козловський розповів "Апострофу", що обмін – це більше економічний процес.

      Важливо: Домовленості немає, – Росія про новий обмін полоненими з Україною

      Саме слово "обмін" передбачає економічні відносини, це ж категорія не гуманітарна, а економічна, міняють як товар на товар. А раз ти виступаєш як товар, то автоматично у тебе з'являється ціна, яку тобі доводиться платити. Багато хто не хоче ставати публічними, щоб за них відкрито боролися, тому що в такому випадку їх "ціна" різко зростає,
      – поянив Козловський.

      За його словами, багато родичів бранців намагаються вирішити проблему самостійно і не звертаються за допомогою до правозахисників і волонтерів. Проте навіть якщо бойовики отримують гроші за полоненого, немає гарантії, що він вийде на свободу.

      ​До теми: 32 тисячі доларів за свободу: ексбранець розповів, як потрапив у список обміну полоненими

      Також бувають випадки, коли полоненого довго утримують в підвалах ОРДЛО і справа доходить до списків на обмін та переговорів в Мінську. Тоді до справи підключається фейкова омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова.

      "Я знаю випадки, коли для того, щоб внести когось у списки, ходили до Дар'ї Морозової. Але деякі, навпаки, не хочуть, щоб їх вносили в списки, в надії, що їх швидше викуплять", – згадує Ігор Козловський.

      За словами ексбранця, він сам потрапив у таку ситуацію. Російські найманці натякали, що в обмін на свободу він має продати свою квартиру.

      Зверніть увагу!  Релігієзнавець та науковець Ігор Козловський провів у ворожому полоні 700 днів і повернувся на Батьківщину 27 грудня 2017 року. Саме тоді відбувся перший великий обмін полоненими між Україною та Росією за час війни на Донбасі. Бойовики передали Києву 74 наших громадян, а Київ окупантам – 233 людини.

      Хто з експолонених заявляв про хабарі за звільнення?

      • Батько волонтерки Гайде Різаєвої. Коли вона потрапила у полон до терористів, рідним пропонували провести її пошуки за 5 тисяч доларів.
      • Займався вимаганнями грошей з родичів полонених керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, якого згодом затримали в Україні.
      • Після звільнення з полону наприкінці 2019 року бізнесмен Денис Секацький також розповів, що заплатив бойовикам 32 тисячі доларів за свободу. Саме за цю суму його внесли у списки на обмін полоненими.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Гроші Проросійські бойовики
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