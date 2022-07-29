"Не могли безслідно зникнути": кожен із полонених в Оленівці був у списку Червоного Хреста
Джерело:фейсбук Бориса Бабіна
Усі українські військові, які перебували у полоні в СІЗО в Оленівці, були у списку Червоного Хреста. російські окупанти не могли їх таємно стратити, то ж придумали інший жорстокий варіант.
Розміщення військовополонених в Оленівці одразу було злочином. Про це заявив юрист та науковець Борис Бабіч.
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Ця категорія полонених була поіменно задокументована за участі Червоного Хреста, а тому не могла просто "зникнути" в межах злочинних репресій окупантів, які наразі вигадали злочинні "підстави" їх загибелі,
– розповів Бабіч.
За словами науковця, є 2 причини цього воєнного злочину агресора:
- спроба дискредитації постачань західної зброї в Україну;
- злочинна помста захисникам Маріуполя.
Чому окупанти порушили закон, утримуючи полонених в Оленівці
Окуповане селище розташоване одразу біля лінії фронту. Згідно з Женевською конвенцією, військовополонених не можна використовувати як живий щит. Документ передбачає, що військовий потрібно евакуювати в табори, які розташовані далеко від лінії фронту. Адже вони мають перебувати у безпеці.
Що відомо про кривавий злочин ворога
- 29 липня російське міноборони повідомило, що в Оленівці загинули 40 захисників Маріуполя, а ще 75 – зазнали поранень. При цьому ворог нахабно збрехав, що це ЗСУ атакували своїх же американськими ракетами HIMARS.
- У Генштабі недолугі виправдання окупантів одразу спростували. Там зазначили, що українське військо дотримується міжнародних норм і не атакує цивільні об'єкти, а тим більше якщо поблизу перебувають бойові побратими.
- Насправді це російські окупанти обстріляли СІЗО з нашими захисниками прицільним артилерійським вогнем. Так вони вирішили приховати сліди знущання з полонених.
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