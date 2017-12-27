Полонених звільнимо, а в підвалах зробимо музеї, – Порошенко

Президент Петро Порошенко має намір зробити музеї окупації з підвалів, у яких окупанти утримують українських полонених.

Про це Порошенко розповів під час зустрічі зі звільненими полоненими у Харкові.

"Дуже важливо нам пам'ятати, що українські заручники не тільки продовжують залишатися, як вони кажуть "на підвалі" в Донецьку і Луганську, звідки ми їх точно витягнемо, а там зробимо музей окупації", – сказав він.

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Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та терористами. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.