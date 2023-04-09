Називають нас одноразовими, – полонений бойовик скаржиться на знущання з боку вагнерівців

У полон до ЗСУ потрапив Максим Шевст - бойовик з Луганщини, який від початку вторгнення воював на боці ворога. Під час допиту він скаржився на знущання з боку вагнерівців.

Кадрами з допиту бойовика з 24 Каналом поділилися воїни Збройних Сил України. Полонений каже, що саме бойовиків з окупованих територій в основному кидали на передову, а вагнерівці відсиджувалися в тилу і стояли на блокпостах.

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Б'ють, везуть в комендатуру та відбирають авто

Бойовик Максим скаржиться, що вагнерівці на блок-постах сильно б'ють усіх, від кого чують запах перегару. Він визнає, що це провина, але каже, що найманці Пригожина відсиджуються в тилу, а мобілізовані з окупованих територій постійно на передовій. Після побиття бойовиків відправляли в комендатуру, а звідти їх вже забирали їхні командири.

Крім того, бойовик каже, що вагнерівці навіть крали їхні власні автомобілі. Одного разу поведінка вагнерівців призвела до того, що бойовика вирішили розправитися з ними на блок-пості. Багато найманців загинули або зазнали поранень. Однак знущання не припинилися.

Водночас регулярна російська армія так само або на блокпостах, або в лісах на другій або третій лініях оборони. Максим Шевст каже, що росіяни навіть називають бойовиків "одноразовими" і не приховують того, що вони – гарматне м'ясо.

Однак інколи росіян кидали на підкріплення бойовикам, але зазвичай, за його словами, це було по кілька людей і ситуація була настільки критичною, що інколи не було кому евакуйовувати поранених та діставати тіла загиблих.

Під час однієї з евакуацій бойовик потрапив під обстріл і зазнав поранень у руку та груди. Іншого бойовика, який був з ним – евакуювали, а цього залишили, поки його не знайшли воїни ЗСУ.

Максим каже, що ставлення з боку українців набагато краще і зовсім не таке, як їм розповідали росіяни – його годують та лікують, перев'язують рани. Тепер він хоче залишитися в Україні, навіть якщо доведеться відбувати покарання у в'язниці, бо хоче жити.

Допит полоненого бойовика: дивіться відео

Як бойовик пояснює участь у війні проти України

За словами бойовика, після того, як у 2014 році такі ж як він бойовики у стані алкогольного сп'яніння зґвалтували його 14-річну двоюрідну сестру, він боїться за життя матері та сестри. Тоді п'яні терористи схопили дівчинку, яка поверталася зі школи, зґвалтували її та вбили.

Втікати, за його словами, було неможливим, бо всіх втікачів впольовували росіяни і повертали на фронт.