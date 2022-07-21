Ми не горіли бажанням здаватись, – полонений окупант

18-річний мобілізований з ОРДЛО не хотів здаватися в полон, перебуваючи під Харковом. Він боявся, що ЗСУ його покарають.

Про це 24 каналу розповів на стрімі із українським журналістом Володимиром Золкіним військовополонений, якого мобілізували на Донбасі. Він не горів бажанням йти в полон.

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Брав закрутки в чужих хатах, але не вважає це злочином

Полонений каже, що не міг просто одягнути цивільний одяг, кинути зброю та здатися в полон до ЗСУ. Він боявся українських військових – думав, що вони зроблять йому щось погане. Зараз 18-річний хлопець кілька місяців живе у таборі для військовополонених. І все з ним нормально.

Володимир Золкін визнає, що це один із найадекватніших полонених, з яким він спілкувався. Але хлопець все одно не вважає свої вчинки злочинами. Він вривався у чужі домівки, забирав цивільний одяг та закрутки.

Це один з найадекватніших полонених, з яким я спілкувався. Але, бачите, взяти з якогось дому цивільний одяг або консервацію, коли не вистачає їжі, для них нормально. Вони не вважають це мародерством. От можна просто зайти і взяти, якщо дуже треба. Ось така історія, – говорить Володимир Золкін.

Полонений сказав, що вони брали їжу тільки тоді, коли у них були проблеми з постачанням. Судячи з його розмови, він не вважає себе винним. Хлопець навіть каже, що під час слідчих дій йому казали на поліграфі, що це не мародерство.

Золкін ж наголошує, що в багатьох мобілізованих з ОРДЛО та російських окупантів ось такий спосіб мислення. Для них нормально щось вкрасти, якщо це потрібно для власного забезпечення.

Повну розмову Катерини Соляр із Володимиром Золкіним та військовополоненим дивіться на ютубі 24 каналу

Додамо, за даними джерел 24 каналу в українській розвідці, росія майже не зацікавлена в повернені мобілізованих жителів Донбасу. В обмінні списки вони практично ніколи не потрапляють. А з початку повномасштабної війни з полону до себе додому повернулося не більше 50 людей з квазіреспублік.