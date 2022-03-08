Полонений пілот зізнався, що росіяни завдають ударів некерованими бомбами

Російські загарбники бомбардують українські міста некерованими бомбами. Такий наказ їм свідомо віддає військове командування.

У цьому зізнався Олександр Красноярцев – пілот російського СУ-34, який обстрілював Чернігів. Напередодні українські захисники збили його винищувач і взяли у полон.

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Що каже затриманий російський льотчик

Окупант на допиті розповів, що російські війська наносять удари по житловій забудові некерованими бомбами. "Провезли по Чернігову й показали, по яких об'єктах наносяться удари – по мирних об’єктах. Мені показали новини, що нібито СУ-34 наносить удари високоточною зброєю ОФАБ-100-120, яка не є високоточною", – розповів затриманий.

Матеріали допиту перададуть до Гааги

В українському ГУР наголосили, що ворог використовує для ударів некеровані авіаційні бомби вільного падіння.

Свідчення Красноярцева передадуть у Гаазький трибунал, який розслідує військові злочини та злочини проти людяності. Адже льотчик чітко підтвердив, що військове командування Росії наказує скидати бомби на об'єкти мирної інфраструктури й житлові квартали українських міст.

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