Полонений російський офіцер переконує, що у злочинах винне вище командування Росії, а він – ні
Джерело:телеграм СБУ
Окупанти не готові нести відповідальність за свої цинічні злочини в Україні. Вони намагаються перекласти її на російських політиків.
Мовляв, винен той, хто віддає накази, а не той, хто їх виконує. Такої позиції дотримуються навіть ті загарбники, які вважають себе нібито освіченими людьми.
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Полонений під Сумами російський офіцер стверджує, що знає про заборону стріляти у людей без зброї, яка передбачена Женевською конвенцією. Однак у скоєних злочинах він нібито не винен, адже просто виконує накази.
Я – людина підневільна, виконую накази,
– цинічно заявив окупант.
Однак рашист губиться з відповіддю на запитання про те, як бути, якщо зі зброєю людина, яка захищає дім та своїх дітей.
Полонений офіцер стверджує, що не винен у злочинах в Україні: дивіться відео