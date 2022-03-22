Полонений російський офіцер переконує, що у злочинах винне вище командування Росії, а він – ні

22 березня 2022 , 11:54
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Джерело:

телеграм СБУ

Окупанти не готові нести відповідальність за свої цинічні злочини в Україні. Вони намагаються перекласти її на російських політиків.

Мовляв, винен той, хто віддає накази, а не той, хто їх виконує. Такої позиції дотримуються навіть ті загарбники, які вважають себе нібито освіченими людьми. 

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Полонений під Сумами російський офіцер стверджує, що знає про заборону стріляти у людей без зброї, яка передбачена Женевською конвенцією. Однак у скоєних злочинах він нібито не винен, адже просто виконує накази. 

Я – людина підневільна, виконую накази,
– цинічно заявив окупант.

Однак рашист губиться з відповіддю на запитання про те, як бути, якщо зі зброєю людина, яка захищає дім та своїх дітей.

Полонений офіцер стверджує, що не винен у злочинах в Україні: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Кійовська