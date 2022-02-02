Половина громадян готові захищати Україну зі зброєю в руках: опитування

Значна частина українців готова захищати свою державу у разі вторгнення Росії у будь-який спосіб. Зокрема, зі зброєю в руках готові йти 44,9% громадян.

Однак інша частина, 45,4%, вважають, що це справа військових, тому вони не будуть втручатись. Про це свідчать результати січневого опитування Центру Разумкова.

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Хто готовий йти в бій

Серед тих, хто готовий захищати країну будь-як, 61,3% становлять чоловіки, 31,6% – жінки.

Зокрема, 73,7%, чоловіків живуть на Заході України, 59,7% – у Центрі, 48,4% – на Півдні, 58% – на Сході. Найчастіше це молодики віком від 18 до 29 років.

Найбільше тих, хто заявляє про готовність, серед виборців "Європейської Солідарності" – 61,6% та "Слуги народу" – 56,8%. Найменше – серед виборців ОПЗЖ – 22,4%.

Що відомо про опитування? Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ. Опитали 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Загроза нападу Росії: останні новини

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що біля кордону з Україною перебуває близько 109 тисяч російських військових. Ба більше, їх супроводжують близько 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Однак, за його словами, Україна може мобілізувати до 2,5 мільйона людей проти вторгнення Росії, якщо воно станеться.

Американська розвідка зазначала, що напад Москви можливий у лютому.

Однак українська влада закликає людей не панікувати.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.