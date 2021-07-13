Половина українських заробітчан в Польщі працюють по безвізу: статистика

Згідно з дослідженням посольського ринку праці, 47% трудових мігрантів з України працюють у Польщі безперервно максимум 3 місяці. Це відповідає найдовшому можливому терміну перебування в країнах Євросоюзу за 6 місяців без необхідності оформлення візи.

Водночас 30% українців працюють у Польщі терміном від 3 до 6 місяців, 14% – від 6 до 12 місяців. Лише 4% трудових мігрантів працюють у сусідній країні понад рік.

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У Польщі опитали працівників з України

"Барометр польського ринку праці" провів опитування серед українців, які працюють у Польщі. 71% респондентів за останніх 5 років відвідували Польщу більше, ніж 1 раз. Крім того, 65% планують приїхати ще раз.

Можливість легальної роботи тільки на 6 місяців означає, що багатьом компаніям не вигідно інвестувати в підготовку персоналу зі Сходу на вищі посади,

– заявив голова компанії з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інґльот.

За його словами, кількість вакансій для кваліфікованих мігрантів постійно зростає. У 2019 році спеціалізовані посади обіймали 4% працюючих українців, а у 2021 році показник зріс до понад 12%.

Половина респондентів мають вищу освіту, однак 71% з них обіймають "нижчі" посади в Польщі. Кожна 5 людина працює у сфері послуг, 5% виконує розумову працю. Менше як 1% належить до управлінського персоналу.