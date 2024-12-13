Дивовижні події відбуваються між Польщею та Білоруссю

Чи можливі білорусько-польські консультації? На перший погляд – ні. Адже є "принципова позиція" обох сторін і є надзвичайно жорсткі офіційні заяви. Є, зрештою, деякі "принципові питання" для обох сторін. Є і конфлікт, недовіра сторін один до одного, страх зробити перший крок.

Цікаве спостереження

Усе це правда, але є практика посилання так званих "сигналів" про готовність до розмови. Причому жодна зі сторін не називатиме це "сигналом" публічно. Просто або промовчить, або, якщо вже запитають ті самі журналісти, заявить про природний процес, доцільність і таке інше. Про це заявив Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

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Наважуюся стверджувати, що по обидва боки кордону відбуваються дивовижні події. Сигнали у чутливому для обох країн полі таки є.

Для початку згадаймо гучну міграційну кризу. Я вже говорив про цілющий вплив "стусана товариша Сі Цзіньпіна" з проханням зупинити дитячий садок. Тоді статистика зафіксувала різке падіння кількості спроб нелегального перетину кордону. При цьому, риторика обох сторін залишалася вкрай жорсткою стосовно один одного. Але далі Польща не пішла шляхом заборони в'їзду машин на білоруських номерах на свою територію. Вона активізувала розмови про звільнення Андрія Почобута якнайшвидше. Невеликий виток конфлікту та невелике зростання числа мігрантів.

Далі настає час серйозних сигналів. Мінськ у 2025 році розраховує хоча б частково "перевернути сторінку" у відносинах із сусідами та активно намагається проводити консультації одразу у кількох державах.

Тут повертаємось до сигналів. Дивлюся статистику штурмів кордону нелегалами й дивуюся – кількість спроб упала дуже близько до докризового рівня. Судіть самі – середній тижневий показник весни 2024 року перевищував 1400 осіб (з піком понад 2000), а ось середній осінній становив 407. А якщо рахувати жовтень та листопад, то середня тижнева цифра ще менша – 262 особи.

Так що ж сталося? Адже таке різке падіння можливе лише через сигнал "з іншого берега". А згадайте найрезонансніші події жовтня. Реформу телеканалу "Белсат", який перестав бути самостійним каналом, став лише редакцією. Ресурс, який не по-дитячому тригерив Алєксандра Лукашенка десятиліттями не ліквідовується, але "утискається". Відповідь із Мінська – менше мігрантів.

Можливо, це збіги. Перевірити можна буде після 10 січня. До цієї дати – "мертвий сезон". Але я чомусь вважаю, що сигнали будуть продовжуватися. Сподіваюся, що одним із таких буде звільнення низки політв'язнів. Відповіддю може стати відкриття ще одного прикордонного переходу. А далі й до публічних консультацій недалеко.

Одним словом – подивимось.