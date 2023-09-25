Між емоціями та політикою: чому Польща дуже потрібна Україні

Відносини України та Польщі все більше перетворюються на "американські гірки". Багато що можна списати на емоції, ще щось – на вибори у Польщі які відбудуть менш ніж за місяць.

Емоційна криза може перерости в кризу довіри

Недавній твіт польського міністра закордонних справ Збіґнєва Рау зовсім про інше. Одразу видно, що він довго і ретельно редагувався і з'явився вже після інших емоційних заяв.

До теми Це не конфлікт України та Польщі: чому питання зерна стосується найперше ЄС

Наша політика щодо Польщі названа "шкідливою та образливою", "титанічна робота" буде потрібна для "відновлення довіри польського суспільства до доброї волі української влади". Усе це з посиланням на "порівняння між Польщею і Росією".

Російська тема є дуже токсичною в Польщі, всі поділи Польщі відбулися за російської участі. Варшава та і Єврокомісія проспали тему з моніторингом за кількістю українського зерна, що потрапляло на внутрішній ринок.

"З'їхати" з цієї провини, особливо перед виборами, непросто і потребує емоцій. Очевидно, що поляки мають захищати своїх фермерів, але підійшли до цього доволі кепсько. Про взаємодію Польщі та Єврокомісії годі й говорити.

Однак тепер те, що, власне, було емоційною кризою на фоні торговельної суперечки, може перерости в кризу довіри, причому не тільки політичну, а й суспільну. Під час війни старозавітний принцип "ворог мого ворога – це мій друг" завжди має переважати. Друзі не бувають ідеальними, але інших в нас немає і вони нам конче потрібні.

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Зараз саме час активувати антикриз і креатив, і донести полякам, що вони для нас важливі. Інакше ця криза почне жити своїм життям і заважати нам в багатьох речах – не в останню чергу під час вступу до Євросоюзу. Та й ніхто не може виключити, чи нам не прийдеться у майбутньому воювати вже разом. У нас тисяча років вкрай складної історії, але ми потрібні один одному як ніколи.