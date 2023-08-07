Польща готується до найбільшого військового параду з 1989 року

До Дня Війська Польського відбудеться найбільший з 1989 року показ Збройних Сил держави. Це станеться вже 15 серпня.

Про це повідомив пресофіцер 1-ї Варшавської бронетанкової бригади, лейтенант Яцек Пьотровський, інформує 24 Канал. За його словами, серед атракцій будуть десятки військових пікніків.

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Польща готується провести найбільший військовий парад

Як розповів Пьотровський, під час військового параду на Віслостраді у Варшаві можна буде побачити техніку польського, американського та корейського виробництва.

Кожен, хто хоче спільно з нами святкувати, і кожен, хто хотітиме слідкувати наживо або в медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, що є на оснащенні Війська Польського або вже невдовзі надійде на оснащення,

– зазначив лейтенант.

До речі, цей парад повертається після трирічної перерви.

В Офісі Президента пояснили чутки про погіршення відносин з Польщею

Нагадаємо, що останніми днями загострилось непорозуміння між Польщею та Україною щодо експорту зерна. Однак це лише ситуативна проблема, яка не може перекреслити партнерські відносини країн, заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

За його словами, від конфлікту між Києвом і Варшавою виграє лише Росія.

"У нас абсолютно конкретні партнерські відносини. Для нас і наших польських партнерів пріоритет №1 – це програш Росії та захист європейської спільноти в цілому. Але є ситуативні розмови про те чи те", – наголосив Подоляк.