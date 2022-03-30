Польща має намір відмовитись від російської нафти до кінця року

У квітні – травні 2022 року Польща планує повністю відмовитися від російського вугілля. До кінця року не потребуватиме нафти з Росії.

Про таке рішення заявив під час пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Країна йде на такий крок без згоди Єврокомісії, повідомляє 24 канал.

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Ми прийняли відповідний законопроєкт Кабміну і направляємо його до парламенту. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше в травні, країна повністю відмовиться від вугілля,

– сказав він.

Моравецький запевнив, що польський уряд зробить все, щоб до кінця цього року відмовитися від російської нафти. Також, на його думку, Москва використовує енергетичний шантаж.

"Сьогодні цей інструмент шантажу перетворився на інструмент війни. Ми закликаємо всіх в Європі слідувати нашому прикладу. Ми демонструємо план дерусифікації в поставках газу", –заявив прем'єр Польщі.

Також він пригадав, що коли Польща реалізовувала свій план відмови від газу і нафти, Німеччина ставала все більш залежною від Росії.

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