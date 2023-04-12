Польща може стати центром обслуговування Abrams для країн Європи: росіяни в істериці

Польща може обслуговувати танки Abrams для усіх європейських країн. Держава готова працювати над створенням масштабного сервісного центру. Росіяни вже почули новину й оскаженіли.

Деталі розповів Маріуш Блащак – міністр оборони Польщі. Він повідомив про візит до країни заступник голови правління General Dynamics. Власне ця компанія й виготовляє легендарні Abrams.

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Ми говорили про створення у Польщі сервісного центру для танків Abrams. Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, у майбутньому також і центром виробництва танків Abrams,

– наголосив Блащак.

Окрім того, Польща може почати виготовляти все необхідне для Abrams.

У росіян, які вже "відкопали" танки Т-54, виготовлені ще 80 років тому, розпочалася справжня істерика. Громадяни країни-терористки взялися погрожувати Польщі. Не обійшлося й без традиційного для Росії брязкання ядерною зброєю.

Виття у соцмережах набирає обертів. Особливо "обдаровані" громадяни країни-терористки закликають вдарити ядеркою так, щоб від цілого світу нічого не залишилося.

Можна тільки уявити, як палатиме на болотах, коли Україна отримає Abrams. У Пентагоні вже підтвердили, що Штати нададуть їх для ЗСУ. Тим часом Росія дістає з глибин своєї ганебної історії все старішу зброю.