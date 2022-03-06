Польща надасть Україні літаки радянських часів в обмін на американські винищувачі F-16, – ЗМІ
6 березня 2022 , 03:07Читать новость на русском
За даними ЗМІ, у США відреагували на звернення Володимира Зеленського щодо надання нашій державі авіації. Тому тепер обговорюють можливість того, щоб Польща передала нам свої літаки радянського зразка, а натомість отримала винищувачі F-16.
Відповідний процес почнеться, якщо США та Польща підпишуть відповідну угоду. Попередньо її повинні затрвердити в білому домі та Конгресі.
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