Польща 14 вересня заявила, що не визнає російські місцеві вибори, які провели в окупованому Криму 13 вересня. У Польщі нагадали про порушення Росією міжнародного права під час анексії півострова.

Що кажуть в Польщі про так званні "вибори" в Криму

Вибори губернатора Севастополя були незаконними, як і голосування за представників так званих державної ради "Республіки Крим" чи місцевих рад. Таку заяву оприлюднили на сайті МЗС Польщі.

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В Польщі вкотре нагадали, що за резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року Росія порушила міжнародне право, коли анексувала Крим. Крім цього, в МЗС наголосили на систематичному порушенні прав людини у Криму. Особливо це проявляється у відношенні до корінного населення півострову – кримських татар.

Польща закликала до міжнародної солідарності для протидії Росії в Криму. В МЗС запевнили, що країна продовжить підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Що відомо про "вибори" в Криму