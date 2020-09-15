Польща не визнала "місцеві вибори" в Криму
Польща 14 вересня заявила, що не визнає російські місцеві вибори, які провели в окупованому Криму 13 вересня. У Польщі нагадали про порушення Росією міжнародного права під час анексії півострова.
Що кажуть в Польщі про так званні "вибори" в Криму
Вибори губернатора Севастополя були незаконними, як і голосування за представників так званих державної ради "Республіки Крим" чи місцевих рад. Таку заяву оприлюднили на сайті МЗС Польщі.
До теми Євросоюз не визнає "виборів" в окупованому Криму
В Польщі вкотре нагадали, що за резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року Росія порушила міжнародне право, коли анексувала Крим. Крім цього, в МЗС наголосили на систематичному порушенні прав людини у Криму. Особливо це проявляється у відношенні до корінного населення півострову – кримських татар.
Польща закликала до міжнародної солідарності для протидії Росії в Криму. В МЗС запевнили, що країна продовжить підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.
Що відомо про "вибори" в Криму
- 13 вересня у Криму відбулись "місцеві вибори". Жителі півострова нібито обирали "губернатора Севастополя" і депутатів до так званих "державної ради Республіки Крим" і "Сімферопольської місцевої ради".
- Постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич назвав "вибори" продовженням порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.
- У Зеленського ж наголосили, що відсутність поваги до українського законодавства є візитівкою РФ.
- Євросоюз не визнав результатів голосування.