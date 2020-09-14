Напередодні Росія провела на території окупованого Криму так звані "місцеві вибори". У Володимира Зеленського заявили, що відсутність поваги українського законодавства та норм міжнародного права є візитівкою РФ.

Постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич назвав так звані "регіональні та місцеві вибори" в окупованому Криму 13 вересня продовженням порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

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Відсутність поваги до Конституції України, українського законодавства, а також норм міжнародного права є давньою візитівкою Російської Федерації,

– наголосив Кориневич.

Водночас він відзначив активну позицію Євросоюзу в протидії окупації Криму і висловив вдячність за послідовне продовження політики невизнання.

У представництві продовжують роботу по інформуванню партнерів про системне порушення прав людини, переслідування, заміщення населення та переслідування представників корінного кримськотатарського народу. Україна сподівається, що світова спільнота продовжить тиснути на Росію та впроваджуватиме санкції.

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