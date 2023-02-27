Польща обіцяє передати Україні ще танки і назвала терміни
Джерело:PAP
Польща планує передати Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy упродовж кількох тижнів.
Про це заявив міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.
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"Це перспектива кількох тижнів", – зазначив Дворчик говорячи про передання решти танків Leopard 2.
За його словами, це відбудеться після завершення навчання у Польщі українських танкових екіпажів.
Щодо 60 модернізованих танків Т-72 і PT-91 Twardy, то їх передання відбудеться у той же період або й швидше, зауважив урядовець.
Фактично, вони вже перебувають у процесі передання. Тож незабаром вони потраплять в Україну,
– резюмував польський міністр.
Що цьому передувало
Під час візиту до Києва 24 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький передав Україні чотири танки Leopard 2. Він також повідомив, що Польща готова навчати українських пілотів на F-16.
Від початку повномасштабної агресії росії країна передала Україні близько 250 танків Т-72.