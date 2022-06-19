Польща передала Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab: на що вони здатні

Україна отримала від Польщі самохідні артилерійські установки AHS Krab. Максимальна дальність вогню цієї зброї становить 40 кілометрів.

В оперативному командуванні "Схід" наголосили, що сучасні самохідні артилерійські установки ефективно нищитимуть колони російських окупантів. Час приведення AHS Krab з похідного положення в бойове становить 30 секунд.

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Технічні характеристики польської САУ

Кореспонденти видання "АрміяInform" зібрали дані про технічні характеристики польської самохідної артилерійської установки AHS Krab, які тепер будуть на озброєнні України.

Максимальна довжина САУ разом з гарматою становить майже 12,1 метра, а ширина корпусу – 3,64 метра. AHS Krab має висоту 3 метри, а її бойова маса становить 48 тонн.

Силова установка та відділення управління розташоване у передній частині корпусу. У середній та задній – бойове відділення. Кількість членів екіпажу – 5 осіб. Зокрема у башті потрібні 4 члени екіпажу: командир і навідник — з правого боку, два заряджаючих — зліва.

Максимальна швидкість руху самохідної артилерійської установки по асфальту становить 60 кілометрів на годину. По рівнинній поверхні швидкість удвічі менша – 30 кілометрів на годину. На бездоріжжі швидкість руху зменшується до 15 кілометрів. Запас ходу САУ становить 400 кілометрів.

AHS Krab оснащена 155-міліметровою гарматою з довжиною ствола 52 калібру. Система перезаряджання є напівавтоматичною.

Максимальна скорострільність польської САУ – 6 снарядів за хвилину. При стрільбі чергами, установка може випускати по 3 снаряди за 10 секунд. Однак практична скорострільність, за якої можна працювати протягом тривалого часу – 2 постріли на хвилину.

Мінімальна дальність стрільби — 4,7 кілометра, максимальна — 40 кілометрів. Оптимальна дальність – 30 кілометрів. Боєкомплект "Краба" становить 40 снарядів, 29 з яких зберігаються в башті, а 11 – у корпусі.

Дякуємо Польщі за підтримку і допомогу,

– наголосили в ОК "Схід".



Технічні характеристики AHS Krab / Інфографіка "АрміяInform"

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