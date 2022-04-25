Польща передала Україні свої танки, – прем'єр-міністр Моравецький

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив інформацію, що Польща передала Україні свої танки, проте скільки саме – він не уточнив із питань безпеки.

Про це Матеуш Моравецький розповів у програмі "Gość Wydarzeń" на польському телеканалі Polsat News.

Читайте також: Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 мільярдів злотих, – прем'єр-міністр

Ми допомагаємо нашим сусідам з України, а, працевлаштовуючись у Польщі, вони допомагають нам, нашій економіці,

– сказав прем'єр.

У посадовця запитали, чи правдива заява прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, що Польща передала Україні танки. Той відповів лаконічним "так".

З питань безпеки Моравецький не уточняв, скільки саме техніки відправили, а натомість сказав: "Ми надамо інформацію про це своєчасно".

Зокрема, прем'єр зауважив, що коштів від ЄС на допомогу біженцям Польща не отримала. Держава покладається лише на свої ресурси та дає українцям роботу, яка потрібна як їм, так і економіці Польщі.

"Українці борються за безпеку всієї Європи, включаючи Польщу. У нас достатньо грошей, щоб допомогти українцям", – додав він.

Матеуш Моравецький також оголосив про візит до Берліна у вівторок, 26 квітня. За його словами, він буде переконувати місцеву владу сильніше впливати на Росію.

Вас це може зацікавити – ЗСУ знищили літак СУ-34 окупантів на Харківщині: відео