А як тобі таке, Путін: Польща побудує військову базу біля кордону з Росією

Польща заявила про зведення військової бази в місті Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Росією. Там переконані, що це не лише сприятиме зміцненню безпеки регіону, а й дасть економічний імпульс.

Про це повідомляє Wprost, посилаючись на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Дивіться також Польща зміцнює кордон із Білоруссю протитанковими їжаками: промовисті фото

Військову базу побудують в Олецько

У мене для вас дуже хороші новини, дуже хороша інформація. Наприкінці цього року в Олецько буде створено військову частину. Військова частина там (в Олецько – 24 Канал) означає безпеку для мешканців самого міста, а також для всього воєводства… Військова частина – це завжди благо для місцевої спільноти,

– сказав він.

За його словами, вже у квітні розпочнеться зведення військової бази. Її планують збудувати швидко.

Віндодав, що особовий склад, який розташовуватиметься на території військової частини, увійде до першої вармінської артилерійської бригади.

Штаб цієї бригади знаходиться у Венгожево, повідомив Маріуш Блащак.

Польща створює найбільшу сухопутну армію в Європі