А як тобі таке, Путін: Польща побудує військову базу біля кордону з Росією
Джерело:Wprost
Польща заявила про зведення військової бази в місті Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Росією. Там переконані, що це не лише сприятиме зміцненню безпеки регіону, а й дасть економічний імпульс.
Про це повідомляє Wprost, посилаючись на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
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Військову базу побудують в Олецько
У мене для вас дуже хороші новини, дуже хороша інформація. Наприкінці цього року в Олецько буде створено військову частину. Військова частина там (в Олецько – 24 Канал) означає безпеку для мешканців самого міста, а також для всього воєводства… Військова частина – це завжди благо для місцевої спільноти,
– сказав він.
За його словами, вже у квітні розпочнеться зведення військової бази. Її планують збудувати швидко.
Віндодав, що особовий склад, який розташовуватиметься на території військової частини, увійде до першої вармінської артилерійської бригади.
Штаб цієї бригади знаходиться у Венгожево, повідомив Маріуш Блащак.
Польща створює найбільшу сухопутну армію в Європі
- Польща починає найбільше за 50 років переозброєння своєї армії. На оборону країна витратить 4% ВВП. Ці витрати вдвічі більші, ніж потрібно країнам-членам НАТО. Це відбувається у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.
- Тільки 11-ий артилерійський полк Польщі у грудні 2022 року отримав 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва. Вони можуть вражати цілі на відстані до 34 миль.
- Окрім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пояснив, що повномасштабний напад Росії на Україну та непередбачуваний характер дій Владіміра Путіна показали, що країні треба ще більше прискорити модернізацію обладнання.
- Ба більше, Польща має плани подвоїти чисельності польської армії до 300 тисяч осіб. Це рішення перетворить Варшаву на найбільшу в Європі військову державу за чисельністю особового складу на захід від України.
- Варто зауважити, що країна до 2035 року планує витратити на зброю орієнтовно 85 мільярдів фунтів стерлінгів (тобто понад 100 мільярдів доларів). Причому оборонний бюджет на 2023 рік становить рекордні 26 мільярдів доларів.