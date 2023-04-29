Кремль в істериці: мерія Варшави вилучила школу, де вчилися діти російських дипломатів

Польща повернула під контроль мерії Варшави будівлю біля російського посольства. Ця будівля використовувалася як школа для дітей російських дипломатів.

Суперечка довкола подальшої долі будівлі, яку містяни іноді називали "шпигунським гніздом", тривала майже рік. Речник МЗС Польщі Лукаш Ясина розповів, що будівля належить мерії Варшави.

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Суперечки довкола школи тривали майже рік

За його словами, Польща повернула у розпорядження мерії Варшави приміщення за рішенням судового виконавця.

Мерія Варшави наказала співробітникам школи при посольстві Росії покинути будівлю протягом семи годин. Перед цим представники мерії намагалися потрапити на територію школи, проте їх відмовилися впускати.

У підсумку вони зламали хвіртку за участю поліцейських і зайшли до школи.

Як пише The Insider, посол Росії Сєргєй Андрєєв у коментарі росЗМІ назвав дії Польщі "протиправними" і "посяганням на дипломатичну установу", що буцімто порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини і за що неодмінно буде реакція.

Андрєєв заявив, що Москва вважає школу при посольстві частиною російської дипломатичної місії, тому що там проживають запрошені викладачі та персонал.

Він додав, що школа продовжить функціонувати в межах посольства Росії.

Польське видання Onet зазначило, що ця будівля на вул. Келецькій, 45 була націоналізована та передана радянській стороні у 1945. З 1953 року там функціонувала школа при посольстві СРСР, у ній навчалися також діти дипломатів з інших країн Варшавського договору.

Також на рішення Польщі з істерикою відреагував Дмітрій Медвєдєв. Він написав у твіттері, що не бачить сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Варшавою.

"Польща не повинна існувати для Росії, доки там при владі немає нікого, крім русофобів", – пожалівся прихвостень Путіна.

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