Польща зупинила внески до програми PURL для України: як пояснила рішення

Польща 13 листопада призупинила виділення коштів на закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ. Варшава пояснила такий крок великим бюджетним дефіцитом і значними власними оборонними витратами.

Як повідомляє телеканал TVP Info, польська сторона вже офіційно поінформувала керівництво Північноатлантичного альянсу про своє поточне рішення щодо фінансової участі.

Що кажуть у Польщі про своє рішення

Я повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що наразі ми поки що не будемо робити внески до програми PURL – європейські кошти на американську зброю для України,

– сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Глава уряду пояснив такий крок необхідністю балансувати внутрішні фінанси на тлі значного зростання видатків на власну безпеку держави.

За його словами, головними чинниками стали високий дефіцит національного бюджету та рекордні витрати на польську оборону.

Нагадаємо, що ініціативу PURL оголосили 14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У межах проєкту європейські держави разом із Канадою виділяють кошти на закупівлю американського озброєння, зокрема систем ППО та боєприпасів, для Збройних Сил України після того, як Вашингтон припинив безоплатне постачання військової допомоги Києву.