Польща пропонує створити спеціальну міжнародну комісію з розслідування подій в Бучі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький спільно з Канцелярією прем'єр-міністра запропонував створити міжнародну комісію з розслідувань нелюдських злочинів, які вчинили окупанти в Бучі.

До Міжнародної комісії з розслідування злочинів на Київщині увійдуть лікарі, юристи та експерти, які максимально точно визначать все необхадне – так нелюди-росіяни, які відповідальні за злочини в Бучі, гарантовано отрмають покарання.

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Моравецький та Канцелярія зазначають – відповідальні за геноцид мають бути покарані. Факти, які підтверджують винищення українців росіянами, мають бути ретельно задокументованими та засудженими.

Злочин геноциду має бути покараний, належним чином описаний, задокументований і осуджений. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину, – написали у Канцелярії прем'єр-міністра.

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